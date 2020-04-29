Ташкент, , 18:40 — REGNUM Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила о приостановке продажи авиабилетов до 30 июня, в том числе на международные и внутренние направления, однако этот срок может быть изменен решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, сообщает «Газете.uz».

Сообщается, что до 30 июня можно вернуть денежные средства по неиспользованным авиабилетам без взимания сбора за возврат, единоразово бесплатно изменить дату вылета после возобновления рейсов в пределах срока действия авиабилета, а также изменить маршрут с перерасчетом до действующего уровня тарифа и сборов. В случае переоформления авиабилетов компании разрешено не взимать с пассажиров курсовую разницу.

Пассажирское авиасообщение в Узбекистане в связи с пандемией было полностью прекращено 30 марта.