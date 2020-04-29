Москва, , 18:13 — REGNUM В Московский арбитражный суд 29 апреля поступило исковое заявление ООО «Вангуд», владельца сервиса обработки добровольных пожертвований KingDonate. Претензии компании адресованы к сетевому изданию Лента.ру (ООО «ЛЕНТА.РУ»).

22 апреля на сайте «Ленты» была опубликована «порочащая честь и достоинство» статья под названием «Доигрались», в которой приводятся «несуществующие и несоответствующие действительности» факты, говорится в исковом заявлении о защите деловой репутации.

Наиболее странными обстоятельствами материала, по мнению истца, являются «заказной характер», наличие в нем мнений множества неназванных анонимных экспертов и намеренный отказ издания от получения комментариев компании о сведениях, указанных в статье. В заявлении также отмечается, что в Российской Федерации отсутствует человек по имени Павел Садыркин, от чьего лица был опубликован материал. В обращении в суд указано, что «исходя из открытых баз данных, в России нет такого гражданина».

В результате подобных действий со стороны одного из крупнейших в стране средств массовой информации, по убеждению представителей компании, она понесла «колоссальный репутационный урон», который может «негативно сказаться» на ее деловой активности. Ключевыми требованиями ООО «Вангуд» остается признание информации недостоверной, а также удаление материала, публикацию опровержения и предоставление информации о журналисте, опубликовавшем данную статью.

«Мы дорожим своей репутацией и всегда будем защищать ее. Подобные действия со стороны СМИ недопустимы. Наш сервис был и остается одним из крупнейших в СНГ, а ООО «Вангуд» всегда было публичной компанией, ведущей активную работу в информационном поле. В настоящий момент данная статья представляет серьезную угрозу деловой репутации, и мы будем добиваться полного удаления материала и публикации опровержения», — заявили в пресс-службе компании.

Согласно обзору практики рассмотрения заявлений о защите деловой репутации Верховного суда РФ, ежегодно в России рассматривается более пяти тысяч подобных дел. Также, в соответствии со статистикой независимых аналитических агентств, более 85% подобных судебных процессов завершаются удовлетворением иска.