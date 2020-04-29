Рязань, , 18:08 — REGNUM Уголовное дело в отношении мужчины и женщины, совершивших нападение на работников скорой помощи, возбудили следователи в Рязани. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Рязанской области.

Информация о нападении на медиков была получена следователями в результате мониторинга сети интернет. По предварительным данным, инцидент произошёл на улице Крупской 25 апреля. Мужчина и женщина подошли к машине скорой помощи во дворе одного из жилых домов и напали на водителя. Начавшуюся драку пресекли подъехавшие сотрудники полиции.

По факту нападения на медиков была организована доследственная проверка, по её результатам в отношении задержанных мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте мужчины в Казахстане за угрозы медикам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане арестовали мужчину, угрожавшего медикам