Москва, , 18:08 — REGNUM В случае с ситуацией в Татарии, когда мать ушла в лес с детьми и удерживала их там, возникают вопросы к органам опеки. Об этом 29 апреля ИА REGNUM заявила эксперт Общероссийского движения «Сильная Россия по семейному праву, адвокат Виктория Дергунова.

«У нас родители свободны в выборе способа воспитания детей, но эта свобода ограничена запретом жестокого обращения с детьми, есть соответствующая статья в Уголовном кодексе. Согласно Семейному кодексу РФ, если имеет место жестокое обращение с детьми или угроза их жизни, то органы опеки могут немедленно их у родителей забрать. Кроме того, есть статья о лишении родителей родительских прав, которая говорит о том, что родители, несмотря на всю свободу усмотрения при воспитании детей, не могут осуществлять свои родительские права в противоречии с интересами детей и причинять вред их психическому здоровью, физическому здоровью и нравственному развитию. Воспитание должно исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, уничижительное отношение и эксплуатацию, то есть инструментарий, который запрещает родителям причинять вред детям, в законодательстве есть», — пояснила Дергунова.

По её словам, в обсуждаемом случае, судя по информации, которая представлена в статье, мама уже так в лес детей уводила. Очевидно, что она не просто ненадлежащим образом осуществляла родительские права, а фактически поставила детей в ситуацию угрозы причинения вреда их физическому и психическому здоровью.

«Конечно, в этой ситуации органы опеки должны были как минимум вмешаться и поставить семью на учет как неблагополучную, и хотя бы провести профилактические мероприятия, а как максимум — детей отобрать, чтобы повторного рецидива не было. И спрашивается, а где папа все это время находился? Почему ему не было сообщено? А если папа лишен или ограничен в правах, то по какому основанию? Нам рассказывают о поведении матери, тогда как по второму родителю вообще нет никакой ясности», — добавила адвокат.

Напомним, СМИ сообщили о жительнице Татарии, которая еще 5 апреля с двумя сыновьями ушла в лес за 3 км от ближайшего населённого пункта. Там мать построила шалаш, где они жили. Кормила она детей листьями. Через две недели одному из мальчиков удалось бежать. Детей госпитализировали с истощением, а мать объяснила своё поведение тем, что «не хотела, чтобы её детям вживляли чипы».