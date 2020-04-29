Вена, , 18:05 — REGNUM Сообщение о минировании дворца Хофбург в Вене поступило в австрийскую президентскую администрацию по электронной почте 29 апреля, сообщает Австрийское агентство печати.

В ответ на это президент Австрии Александер Ван дер Беллен, а также сотрудники его администрации были эвакуированы в безопасное место. Проводится обыск территории на предмет взрывчатки.

Напомним, расположенный в Вене Хофбург частично используется как официальная резиденция президента Австрии. Во дворце находится 2,6 тыс. комнат.

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