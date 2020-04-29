Кострома, , 17:58 — REGNUM Полицейские обнаружили около 1,5 тысячи «серых» аппаратов искусственной вентиляции легких в Костромской и Свердловской областях. Об этом со ссылкой на МВД России сообщает ТАСС.

Аппараты ИВЛ были изъяты у группы, подозреваемой в сбыте незарегистрированной техники 20-летнего производства.

«Первоначально сотрудниками полиции было изъято 287 аппаратов «Фаза-5НР» общей стоимостью свыше 200 млн рублей. Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области проводится экспертиза этого оборудования. В дальнейшем в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято около 1,5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Известно, что расследованием деятельности группы занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Московской, Свердловской и Костромской областей и представителями ФСБ России.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о поставках оборудования, непригодного для поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью во Владимир и Ковров. В сбыте ИВЛ подозревают костромскую медицинскую фирму. Впоследствии выяснилось, что нерабочие ИВЛ, купленные для владимирской больницы для больных с коронавирусом могли быть рекомендованы непосредственно департаментом здравоохранения Владимирской области.

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