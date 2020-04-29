Москва, , 17:53 — REGNUM Полиция проверяет информацию о нападении неизвестного на посетителя магазина на севере Москвы. Об этом сообщает 29 апреля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошёл в магазине, расположенном по адресу: улица Лихоборские Бугры, 6.

«В магазине «Пятёрочка» посетителю откусили ухо», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что на место для проверки выехали сотрудники полиции, в настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, накануне трое неизвестных, избив охранника, открыто похитили имущество магазина «Пятёрочка» на 2-й Звенигородской улице в центре Москвы, после чего скрылись на такси. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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