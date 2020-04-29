Ярославль, , 17:47 — REGNUM Двух членов адвокатской палаты Ярославской области обвиняют в мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пресс-службе Следственного комитета России. По версии следствия адвокаты Марина и Михаил Савельевы совершили несколько мошеннических действий.

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«Савельевы обманным путем под предлогом оказания юридической помощи присвоили имущество пенсионерки на сумму более 2,5 млн рублей, а также, злоупотребляя доверием, под предлогом получения денежных средств в долг для развития предпринимательской деятельности похитили более 5,6 млн рублей у жителя города Москвы. Кроме того, Михаил Савельев при рассмотрении гражданского дела в районном суде в качестве доказательства предоставил сфальсифицированную расписку», — рассказали в следственном комитете России.

Расследование уголовного дела адвокатов занималось Главное следственное управление Следственного комитета России. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело Савельевых передано в суд для рассмотрения по существу.