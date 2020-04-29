Обнинск, Калужская область, , 18:59 — REGNUM В Обнинске 28-летний гражданин Таджикистана обвинён в подделке денежных знаков. Злоумышленник расплачивался фальшивыми деньгами в ресторанах ООО «Макдональдс», делая незначительные заказы, сообщила 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Следствием установлено, что в сентябре 2019 года обвиняемый приобрел у неустановленного лица поддельные купюры, но кассиры в сети общепита выяснили, что деньги фальшивые, и сообщили в полицию. Обвиняемый был задержан.

«Уголовное дело направлено в суд. За совершение данного преступления виновному грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет», — сказала Искрина Лепёхина.

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