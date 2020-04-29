Курган, , 17:46 — REGNUM В Курганской области задержан бывший первый заместитель губернатора Зауралья Сергей Пугин. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СР.

Следствие полагает, что в 2018 — 2019 годах Сергей Пугин, являясь директором департамента агропромышленного комплекса Курганской области, вместе с заместителем главы Шадринского района Вячеславом Розниным организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в селах Мальцево и Верхозино подрядчиком — ООО «Мультипласт».

Фиктивные работы были оплачены из федерального бюджета — средствами по целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года». Ущерб от действий обвиняемых составил более 195 млн рублей.

Сергея Пугина обвиняют по ч.3 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Следователем в Курганский городской суд направлено ходатайство о заключении Сергея Пугина под стражу.