Красноярск, , 17:40 — REGNUM Возгорание площадью более 300 кв. метров произошло в городе Красноярске. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошёл на улице Пирогова. Загорелись хозпостройки на площади около 100 кв. метров, затем огонь перекинулся на здание автосервиса, расположенное рядом. Общая площадь пожара составляет 300 кв. метров.

В тушении пожара принимают участие 21 человек и семь единиц техники.

Причина и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на складе с деревянными поддонами в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Москве ликвидировали пожар на складе с деревянными поддонами