Ичхон, Южная Корея, , 17:33 — REGNUM Трагедия произошла на стройке в городе Ичхон (Южная Корея), сообщает 29 апреля Yonhap.

На стройке днём вспыхнул пожар: 38 человек погибли, десять пострадали, причём восемь госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Пожар начался на складе, при этом на стройке в это время находились около 80 человек. Многие из них пока не найдены, так что число погибших может увеличиться.

Не исключено, что возгорание началось из-за утечки газа. Пожар удалось потушить к вечеру. Продолжается операция по поиску пропавших рабочих.

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