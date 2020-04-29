Раменское, Московская область, , 17:33 — REGNUM В Московской области задержана группа лиц, подозреваемых в сбыте незарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом 29 апреля сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, для реализации предназначалось оборудование 1999−2000 годов выпуска. Необходимые документы на аппаратуру, подтверждающие легальность её происхождения, отсутствовали.

Продажи велись с территории города Гжель Раменского округа Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по частью третьей статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и частью четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Задержано семь человек, пять из которых находятся под домашнем арестов, ещё двое отпущены под подписку о невыезде. Изъято 287 аппаратов «Фаза-5НР», их стоимость оценивается в более чем 200 миллионов рублей.

Канал МВД МЕДИА опубликовал видео задержания подозреваемых.