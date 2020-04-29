Москва, , 17:27 — REGNUM Количество ДТП снизилось в сравнении с аналогичным днём 2019 года на 90% в Москве. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта, ссылаясь на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД), опубликованные в Telegram.

В 2019 году за 29 апреля было зарегистрировано 383 ДТП на 15:00 мск, в текущем году в этот же день зарегистрировано 37 ДТП.

На дорогах Москвы в прошлом году 29 апреля было на 35% больше автомобилей, чем в текущем году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сокращении на 40% погибших на дорогах России.

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