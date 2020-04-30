Стокгольм, , 09:45 — REGNUM По данным Агентства общественного здравоохранения в Швеции, за последние сутки в результате заболевания коронавирусной инфекцией в стране скончались еще 107 человек. В настоящее время число летальных исходов вируса составляет 2 462 человека. Об этом 29 апреля сообщило шведское новостное агентство Sveriges Radio.

По состоянию на 29 апреля, согласно обновленным данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, в общей сложности у 20 302 человек было подтверждено заражением коронавирусом. 1 443 человека получили или до сих пор получают интенсивную терапию в реанимационных палатах. В ходе очередной ежедневной пресс-конференции в этот раз медики особенно подчеркнули опасность для беременных женщин.

«Мы хотим предотвратить серьезное течение болезни у беременных женщин или необходимость для них в получении интенсивной терапии», — сообщил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.