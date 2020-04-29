Минск, , 16:36 — REGNUM По состоянию на начало дня 29 апреля в Белоруссии выздоровели и выписаны 2072 пациента с ранее подтверждёнными диагнозами COVID-19. Об этом сообщает в социальных сетях пресс-служба министерства здравоохранения постсоветской республики.

По данным чиновников, сейчас официально зарегистрированы 13 181 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,8% от количества проведенных тестов. Всего было проведено без малого 169 тысяч тестов.

Сообщается также о смерти 84 граждан за весь период распространения инфекции на территории Белоруссии. При этом уточняется, что покойные были «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

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