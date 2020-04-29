Тюмень, , 16:18 — REGNUM В Тюмени задержан подозреваемый в попытке кражи денег из банкоматов и угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В начале этой недели камера видеонаблюдения запечатлела, как человек в маске ночью проникает в помещения на улицах Щербакова и Харьковской, закачивает газ в банкоматы, после чего происходит их возгорание. Однако банкоматы не поддаются внешнему воздействию.

Сотрудники уголовного розыска, изучив видеозаписи и опросив свидетелей, установили личность подозреваемого — 30-летнего тюменца. Мужчина был задержан 29 апреля по месту работы.

Как выяснилось, для осуществления задуманного, неудавшийся взломщик ещё и угнал чужой автомобиль, который бросил в одном из тюменских дворов.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела — по факту попытки покушения на кражу, а также неправомерного завладения чужим автомобилем.