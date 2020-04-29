* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 16:03 — REGNUM Второй Западный окружной военный суд назначил 10 лет колонии дагестанскому блогеру Алибеку Мирзеханову, признавшему вину в участии в деятельности террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 29 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Защита после оглашения приговора заявила, что обжалует его.

Мирзеханов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»).

Напомним, 17 февраля 2019 года Мирзеханов был задержан в Москве по подозрению в участии в массовой драке. Однако обвинение ему предъявлено не было, и 20 февраля блогера выпустили из-под стражи.

Но в тот же день он был повторно задержан, но уже в рамках нового уголовного дела. Согласно его материалам, двое ранее осужденных за участие в террористической деятельности дали показания против блогера. По их словам, Мирзеханов в 2014 году показывал им видеоролики с призывами уехать в Сирию и воевать на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе уроженцу Дербента смягчили обвинение. Изначально блогера Мирзеханова обвиняли в призывах к терроризму и вербовке в ряды бандформирований, но в окончательной редакции обвинения говорится об участии в террористической деятельности.

Позднее блогер признал свою вину и оформил явку с повинной.