Екатеринбург, , 15:30 — REGNUM В Екатеринбурге надзорные органы организовали проверку по сообщениям в СМИ о жалобах медиков скорой помощи на низкие заработки и отсутствии средств индивидуальной защиты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как уточнили в прокуратуре, если в ходе надзорных мероприятий представленная сотрудниками скорой помощи информация найдёт своё подтверждение, то будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, что ранее медики скорой помощи сообщили, что не все бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также они сообщили, что им не начисляются дополнительные выплаты, при том, что нагрузка в связи со сложившейся ситуацией увеличилась вдвое.

Медики подготовили письменное обращение в надзорные органы, которое подписали 240 сотрудников скорой помощи.