Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM В Екатеринбурге следственное управление инициировало вопрос о передаче материалов проверки полиции о нападении гражданина на скорую помощь в органы СКР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Следователи инициировали вопрос о передаче материалов с учётом социальной значимости инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на скорую помощь в Екатеринбурге на улице Амундсена произошло 28 апреля. В тот вечер пьяный мужчина вступил в конфликт с водителем медицинской машины, а затем закидал её камнями, разбив стекло. Впоследствии, дебошира задержали сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что видео инцидента записали граждане на мобильные устройства. По факту нападения полиция проводит проверку.

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