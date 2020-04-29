Африн, Сирия, , 14:49 — REGNUM Число жертв террористического акта в сирийском Африне возросло до 42 человек. Об этом 29 апреля сообщает Rudaw со ссылкой на свой источник.

«Тела обуглены до неузнаваемости, но скорее всего это гражданские лица», — отметил в комментарии изданию член местного совета Африна Азад Отман.

Ответственность за преступление пока не взяла ни одна группировка, но турецкая стороны поспешила обвинить в нем Рабочую партию Курдистана (РПК).

Напомним, в настоящее время сирийский Африн находится под оккупацией турецких военных, вторгшихся в страну в 2016 году.

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