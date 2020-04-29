Кетовский район, Курганская область, , 14:29 — REGNUM В Курганской области руководитель юридической фирмы по кадастровым вопросам обвиняется в хищении бюджетных денег. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Следователи полиции Кетовского района установили, что 43-летний местный житель изготовил и подписал справку, в которой умышленно указал ложные сведения о реальных доходах супруги, работающей в его фирме юристом. Это дало ему возможность воспользоваться субсидией на оплату жилья и коммунальных услуг. Таким образом семейство, по версии следствия, «сэкономило» более 145 тыс. рублей.

Против руководителя юридической фирмы было возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). По ходатайству следователя на автомобиль обвиняемого наложен арест.