Москва, , 14:29 — REGNUM Московский городской суд оставил без изменения решение об аресте сотрудника следственного департамента МВД Александра Брянцева, обвиняемого в превышении должностных полномочий при расследовании дела девелопера Альберта Худояна, сообщили 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 1 июня 2020 года в отношении Брянцева», — сообщили в суде.

Брянцеву предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Фигурантами дела также являются заместители начальника следственного департамента МВД Александр Краковский и Александр Бирюков.

По сообщениям в СМИ, их подозревают в злоупотреблении своими полномочиями и взяточничестве.