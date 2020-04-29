Тверь, , 14:15 — REGNUM Уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбуждено следственными органами УМВД в Твери после того, как расходование средств при проведении капремонта одной из многоэтажек в областном центре проверила прокуратура. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверку расходования денежных средств собственников многоквартирного дома по бульвару Гусева, собранных по строке «капитальный ремонт общего имущества», прокуратура начала после жалобы собственников.

Договор на проведение ремонта кровли дома собственники ранее заключили с АО «Центр организации капитального ремонта». Выяснилось, что при проведении ремонта «неустановленными лицами из числа руководства АО «Центр организации капитального ремонта» в период с 23 мая по 30 мая 2019 г. в целях хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт указанного дома, внесены ложные завышенные сведения об объемах и характере работ по капитальному ремонту дома в сметную документацию, а после их проведения и в акты приемки выполненных работ», сообщили в прокуратуре. В результате стоимость работ по смете была завышена на 463 тыс. 715 рублей.

Результаты проверки прокуратура передала в Фонд капитального ремонта, который отказал в выделении средств на оплату данных работ, а также в орган предварительного расследования. Следственным отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Твери было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.