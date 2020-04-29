Хеврон, Палестина, , 14:52 — REGNUM Мужчина, который пытался бросить самодельное взрывное устройство в проезжавшие мимо израильские автомобили возле Хеврона, стал единственным, пострадавшим в результате взрыва. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным журналистов, неудачливый террорист хотел бросить взрывное устройство на перекрестке Таркумия, но взрывчатка сдетонировала у него в руках. В результате врачи палестинского Красного Полумесяца оказали ему медицинскую помощь на дому, после чего отправили в больницу.

Данные, полученные от палестинского отделения Красного Полумесяца, также говорят о том, что неудавшийся террорист проживает в поселке недалеко от Хеврона.