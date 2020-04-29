Выборг, Ленинградская область, , 14:08 — REGNUM На месте сгоревшего дома в Выборге, где проживала многодетная семья, обнаружены останки еще двух человек. Таким образом, по новым данным, в ночь на 29 апреля огонь унес жизни восьми человек, среди которых большинство — дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Сгоревший дом в Выборге. Фото: администрации МО «Выборгский район» ЛО

Напомним, в ночь на среду, 29 апреля в Выборге загорелся деревянный одноэтажный жилой дом, в котором проживала многодетная семья из восьми человек — двое взрослых и шестеро детей. Несмотря на оперативную работу спасателей, спасти из здания никого не удалось.

«Были обнаружены еще останки, принадлежащие двум погибшим. Сейчас достаточно сложно сказать, кому они принадлежат, можем констатировать лишь смерть восьми погибших», — пояснил собеседник агентства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Расследование взяли под контроль глава СКР Александр Бастрыкин и центральный аппарат ведомства.

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