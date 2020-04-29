Архангельск, , 14:00 — REGNUM Полиция окончила расследование смертельного ДТП, которое произошло 22 февраля на одном из пешеходных переходов в центре Архангельска. Дело передано в суд.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД, 39-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» сбил женщину, переходившую по нерегулируемому пешеходному переходу со своими собаками. От полученных травм она и один из ее питомцев скончалась на месте. Водитель «Тойоты» скрылся с места аварии, спустя некоторое время его задержали. Выяснилось, что в момент ДТП он был пьян.

Позже против виновника происшествия было возбуждено уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.