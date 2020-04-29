Тверь, , 13:49 — REGNUM В убийстве девочки 2018 года рождения обвиняется 41-летняя жительница Тверской области — опекун ребёнка, об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета. Трагедия произошла в деревне Кривцово Калининского района

По версии следствия, 26 апреля женщина задушила маленькую девочку — она закрыла ей нос и рот и удерживала до наступления смерти ребёнка. Причиной агрессии следователи назвали «внезапно возникшие личные неприязненные отношения».

Подозреваемая была задержана по горячим следам, сейчас ей предъявлено обвинение, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемая допрошена, дома у нее провели обыск.

«Собран характеризующий материал в отношении всех членов ее семьи, допрошены в качестве свидетелей соседи, назначен ряд судебных экспертиз. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», — сообщили в СК.