Ярославль, , 13:46 — REGNUM Утром 29 апреля в Ярославле загорелся светофор. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области. Пожар начался в 11.13 утра на Московском проспекте в Ярославля, через 15 минут пламя было потушено. На месте работало 4 пожарных и одна единица техники. Площадь возгорания составила 0,5 квадратных метра, светофор сгорел полностью.

Момент возгорания Vk.com сообщество «Ярославль LIVE»

Видео возгорания публикуют в социальных сетях ярославские водители. Пострадавших в данном пожаре нет.

Это уже не первый случай, когда в областном центре горят светофоры. В последнее время также участились случаи падения светофорных объектов из-за сильного ветра. Как ранее сообщало ИА REGNUM при одном из таких происшествий едва не пострадала жительница Ярославля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле продолжают падать светофоры