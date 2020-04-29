Ижевск, , 13:38 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц по п. г ч.3 ст.158 УК РФ («Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

Следствие установило, что в состав группировки входят 11 женщин — это жительницы Самарской, Саратовской, Ростовской и Ульяновской областей в возрасте от 18 до 30 лет. Их действиями руководил 28-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Самарской области.

В различных регионах России преступники арендовали квартиры, откуда звонили на мобильные телефоны граждан, представляясь сотрудниками банков и предупреждая о возможных банковских операциях. Выведав у потерпевших личные данные — CVC-коды, номера карт, коды из смс-сообщений — они получали доступ к средствам граждан, после чего совершали хищения в размере от 3 до 100 тыс. рублей.

Деятельность банды пресекли сотрудники уголовного розыска из Смоленской, Ивановской областей и Удмуртии при участии Росгвардии. У злоумышленников изъяли около 20 мобильных телефонов, свыше 200 сим-карт, более десяти банковских карт. Организатор заключен под стражу, участники банды — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Всего установлена причастность группировки к 71 краже, 57 из которых — у жителей Удмуртии. Ущерб составил около 1,2 млн рублей. Преступления совершались в период с февраля по июль 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-февраль текущего года в органах внутренних дел Удмуртии зарегистрировано 478 фактов хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Это на 58% больше, чем за прошлогодний аналогичный период.

Жертвами преступления становятся граждане различных возрастных категорий и социального статуса: трудоустроенные — 51%, пенсионеры — 24%, незанятые — 23%, студенты — 2%.

Основными способами хищения денежных средств являются: получение преступниками данных банковских карт под предлогом защиты от незаконной операции; мошенничества при покупке, продаже товаров через интернет; мошенничества под предлогом получения компенсаций за товары и услуги (приобретенные ранее БАДы, некачественные лекарства, вклады, оказание медицинских услуг).

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