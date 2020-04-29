Дамаск, , 13:12 — REGNUM Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, конфисковали у арабской семьи на севере страны сельскохозяйственный комбайн. Об этом 29 апреля сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, инцидент произошел в сельской местности Таль-Абьяда, изъятие было произведено под предлогом того, что машина частично используется курдскими фермерами.

Регион Тал-Абьяд находится в провинции Ракка, он оккупирован турецкими военными и лояльными им боевиками.

Напомним, в 2016 году вооруженные силы Турции вторглись в северную часть Сирии для борьбы с курдскими повстанцами, которых Анкара расценивает как угрозу национальной безопасности страны.