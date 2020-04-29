Минск, , 13:02 — REGNUM «На 57-м году жизни после тяжелого заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, преставился иерей Геннадий Бутько, клирик Минской епархии», — сообщила сегодня, 29 апреля пресс-служба Белорусского экзархата РПЦ.

Священник служил в Петро-Павловском соборе Минска, там же состоится его отпевание. У новопреставленного остались четверо детей.

Также напомним, что ВОЗ рекомендовала Белоруссии немедленно реализовать всеобъемлющую, комплексную стратегию борьбы с эпидемией, вызванной стремительным распространением коронавируса нового типа. Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкая в опубликованном 28 апреля видеообращении констатировала рост вспышки коронавирусной инфекции в постсоветской республике.

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