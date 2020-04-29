Москва, , 18:44 — REGNUM Безопасность личных данных граждан, которые находятся в распоряжении многих российских компаний, находится на низком уровне. Особенно если речь идет не о крупных банках с развитыми службами безопасности, а о микрофинансовых организациях. Об этом заявил адвокат г. Москвы Григорий Сарбаев, комментируя сообщения о крупной утечке данных о заемщиках одной из МФО.

По его словам, в данном случае могли иметь место как случайные сбои системы или работа хакеров, так и продажа информации.

«Если имел факт намеренной продажи или слива данных, то виновный может быть привлечен к ответственности по статье 183 УК РФ «Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну», статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». По данным статьям предусмотрены серьезные наказания, вплоть до реальных сроков лишения свободы (максимальные сроки — до семи лет лишения свободы по обоим статьям). Кроме того, если утечка стала следствием халатного исполнения обязанностей, то должностные лица микрофинансовой организации также могут быть привлечены к ответственности. В общем, здесь все будет зависеть от хода расследования, поиска виновных лиц или определения обстоятельств произошедшего» — пояснил адвокат.

Сарбаев отметил, что последствия утечки могут быть самыми разными. Во-первых, на паспортные данные граждан могут попытаться взять кредиты и иные обязательства. Во-вторых, их могут получить лица, заинтересованные в поиске тех или иных граждан с незаконными целями. В-третьих, и это самое безобидное, данные могут быть использованы коммерческими организациями для навязчивой рекламы.

«С моей точки зрения, необходимо более четко проработать вопрос организации защиты персональных данных граждан в коммерческих организациях, ужесточив ответственность и для организаций, и для должностных лиц за утечку данных. Кстати, можно прогнозировать лишь увеличение масштабов подобных утечек данных в связи с продолжающимся сбором персональных данных, в том числе и государственными структурами. Например, нововведения по сбору данных для оформления цифровых пропусков также могут приводить к подобным последствиям», — резюмировал он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на специализированном сайте выставили на продажу данные нескольких миллионов граждан России, которые оформляли микрокредиты в течение 2017−2019 годов.