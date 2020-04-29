Сухум, , 12:32 — REGNUM В Абхазии спасители ведут борьбу с пожарами, охватившими 2 гектара полей. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, в Очамчырском и Сухумском районах все чаще на полях вспыхивают пожары.

«Усилиями пожарных, а также благодаря санитарной пропашке удалось избежать перехода огня на плантации фруктовых насаждений, линии электропередачи и лесополосы», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Массовые пожары, предположительно, возникают из-за действий местных жителей, которые для освобождения сельскохозяйственных участков поджигают траву. Огонь после этого быстро распространяется на новые территории.