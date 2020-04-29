Новокуйбышевск, Самарская область, , 11:57 — REGNUM Автомобиль въехал в бетонный забор в Самарской области. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло утром в Новокуйбышевске.

По предварительной информации, автомашина «Лада Калина», под управлением женщины 1962 года рождения, ехала по ул. Промышленная. В какой-то момент автомобиль врезался в бетонный забор. Водитель получила различные травмы и была доставлена в больницу.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Екатеринбурга подросток на велосипеде попал под колёса мотоцикла