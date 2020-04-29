Кострома, , 11:46 — REGNUM За нарушение режима самоизоляции в Костроме оштрафовали 112 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Костромы. Общая сумма штрафов составила 244 тысячи рублей. В четырех случаях горожан наказали рублем повторно.

Работа полиции в Костроме УМВД России по Костромской области

Полицейские составили протоколы об административных правонарушениях в отношении 47 подростков. Молодые люди не смогли аргументированно объяснить необходимость своего нахождения на улице.

Выдержать 14-дневную изоляцию смогли не все приезжие — сейчас в реестре гостей региона, подлежащих проверке, состоит 510 человек. На 33 нарушителей режима составили протоколы.

Отметим, что режим обязательной самоизоляции в Костромской области введен с 1 апреля 2020 года. Выходить из дома разрешается для решения насущных вопросов — на работу, за покупками в ближайшую аптеку или магазин, для обращения за срочной медицинской помощью, выгула животных, выноса мусора или осуществления услуг по доставке. Кроме этого, всех приезжающих на территорию региона обязали уходить на 14-дневную самоизоляцию, следить за здоровьем и передавать контактные данные и информацию о местах пребывания на горячую линию по номеру телефона 112.

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