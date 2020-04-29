Ярославль, , 11:44 — REGNUM В Ярославской области за минувшие сутки выздоровело еще 17 человек, общее число поправившихся от коронавируса достигло 60. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Ярославской области. За последние сутки в регионе не было новых летальных исходов, количество заразившихся SARS-CoV2 выросло на 27 человек. Из них 10 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Ярославле, 8 новых заболевших в Гаврилов-Ямском районе, шесть инфицированных в Рыбинске, по 1 — в Переславском, Ростовском и Борисоглебском муниципальных районах.

Тесты на коронавирус в Ярославле

На лечении в регионе сейчас находится 419 человек. У 306 пациентов состояние здоровья удовлетворительное, у 80 средней тяжести, у троих — крайне тяжелое. За сутки в Ярославской области проведено 1124 теста на коронавирус, на карантине остаются 1229 человек.

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