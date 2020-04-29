Джакарта, , 11:36 — REGNUM Индонезийская ассоциация врачей подтвердила гибель 25 докторов из-за продолжающейся пандемии COVID-19, сообщает Kompas.

Согласно информации, полученной ассоциацией, по крайней мере, 25 врачей с симптомами COVID-19 скончались в стране.

Чтобы остановить пандемию, всем настоятельно рекомендуется соблюдать действующие правила. Не выходите из дома, держаться на безопасном расстоянии от окружающих, чаще мыть руки с мылом, есть здоровую пищу.

Индонезийская ассоциация врачей также выразила свои соболезнования в связи с кончиной молодого доктора Майкла Роберта Марампе. Мужчина должен был сыграть свадьбу 11 апреля 2020 года со своей невестой. Однако решил отложить бракосочетание до 12 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 апреля 2020 года число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии выросло до 9511.

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