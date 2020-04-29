Выборг, Ленинградская область, , 11:27 — REGNUM На пожаре в жилом доме в Выборге погиб один взрослый и пять детей, все они — члены многодетной семьи, состоящей из восьми человек. Такие уточненные данные сообщили 29 апреля в следственном управлении СКР по Ленинградской области.

«После ликвидации пожара в одном из домов по улице Малая Водяная города Выборг Ленинградской области обнаружены тела шести лиц, из которых пять детей, со следами термического воздействия», — пояснили в региональном управлении СКР.

Ранее стало известно, что в ночь на 29 апреля в частном секторе на улице Малая Водяная в городе Выборг загорелся каркасный жилой дом. На пепелище были обнаружены останки шести человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

На место происшествия под руководством руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Сергея Сазина сразу выехала следственно-оперативная группа в составе заместителя руководителя отдела криминалистики, руководителя следственного отела по городу Выборг, а также самых опытных следователей и криминалистов следственного органа. Руководителем следственного управление запланировано проведение оперативного совещания с правоохранительными органами.

«По предварительной информации, в частном жилом доме находилась многодетная семья из шести детей в возрасте до 8 лет и двух взрослых. Накануне к ним в гости приехал знакомый. Ночью он почувствовал сильный запах гари и выбежал из дома, который уже полыхал огнем», — рассказали в ведомстве.

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Сейчас идет разбор завалов, извлекаются тела погибших. Количество тел устанавливается. Следователями проверяются различные версии происшествия, назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические, пожаротехническая экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, в том числе — причины пожара и лиц, виновных в произошедшем.

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