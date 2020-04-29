Уфа, , 11:13 — REGNUM 234 человека разместили в обсерваторах Башкирии. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 26 и 27 апреля в Уфу спецрейсами на родину доставлены граждане РФ из Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. Всех прибывших осмотрели врачи. Они получили горячее питание и смогли отдохнуть от дороги в уфимском аэропорту.

Сообщается, что часть пассажиров доставили на автобусах в регионы их проживания. Обсервацию они будут проходить там. Руководители некоторых дальних субъектов РФ попросили руководство Башкирии разместить своих земляков в обсерваторах Башкирии. Кроме этого, в обсерватор «Юматово» были направлены также и прибывшие из-за рубежа местные жители. Помимо этого, в обсерватор поместили и жителей республики, которые прилетели из-за рубежа двумя спецрейсами в Самару.

Таким образом, в течение 26 и 27 апреля в обсерваторы Башкирии доставили 119 граждан, в том числе 37 жителей других субъектов РФ.

По словам заместителя председателя государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александра Лопухова, граждан обеспечили всем необходимым, они прибывают в комфортных условиях.

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