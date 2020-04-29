Ярославль, , 11:02 — REGNUM В Ярославской области за сутки коронавирусной инфекцией заразилось 27 человек, это на 20 меньше, чем во вторник 28 апреля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России. По данным федерального оперштаба, всего с начала периода в Ярославской области коронавирусом заразились 483 человека. За последние сутки в регионе 1 новых летальный случай и 17 выздоровевших пациентов. За все время поправилось уже 43 человека, летальных случаев в регионе стало 4.

Больница для инфицированных коронавирусом в Ярославле Yarregion.ru

По сообщению федерального оперштаба за последние сутки в России подтверждено 5 841 случая коронавирусной инфекции, 44,9% из них проходят без клинических проявлений. За сутки прирост числа заболевших составил 6,2%. Всего нарастающим итогом в 85 регионах России зарегистрировано 99 399 случаев вируса SARS-CoV2.

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