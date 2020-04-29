Триполи, , 10:58 — REGNUM По полевому госпиталю, расположенному в столице Ливии, городе Триполи, был нанесен ракетный удар. Об этом 29 апреля сообщается в заявлении Правительства национального согласия (ПНС).

В заявлении ПНС отмечается, что по госпиталю было нанесено по меньшей мере шесть ракетных ударов, взрывы нанесли серьезный материальный ущерб больнице. О пострадавших не сообщается.

Представители ПНС обвинили в атаке военных Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром.

В ПНС постоянно обвиняют военных ЛНА в убийстве мирных жителей и нападения на госпитали, преданные Хафтару войска отвергают указанные обвинения.

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