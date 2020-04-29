Саранск, , 10:46 — REGNUM В Мордовии обнаружено тело 20 летнего молодого человека, который ушел из дома несколько дней назад. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Мужчину несколько дней искали волонтёры и полиция. Тело было найдено недалеко от села Пайгарм Рузаевского района возле водонапорной башни. Внешних признаков насильственной смерти не выявлено.

Следователи провели осмотр места происшествия. Проводятся мероприятия для установления все обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти молодого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе 15-летнего мальчика, пропавшего в Нижегородской области, нашли погибшим. Подросток ушел из дома по улице Шмидта в рабочем посёлке Виля городского округа города Выкса 18 апреля около 18:00 и пропал. 20 апреля волонтёры сообщили, что его нашли мёртвым. По предварительным данным, тело юноши нашли в местной речке.