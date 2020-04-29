Кострома, , 10:26 — REGNUM В Костромской области выявили еще 13 случаев заражения новым коронавирусом — передает 28 апреля региональный оперативный штаб. В большинстве случаев инфекцию в регион привезли костромичи, посещавшие города-миллионники: Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.

Сотрудница централизованной клинико-диагностической лаборатории в Костроме Adm44.ru

Всех выявленных изолировали, часть людей отправили на домашнее лечение. Среди зараженных есть жители Буя, Буйского района, Шарьи, Октябрьского района и поселка ювелиров Красное-на-Волге.

По состоянию на утро 29 апреля, в Костромской области коронавирусной инфекцией заразились 193 человека, из них выздоровели двадцать, трое умерли.

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