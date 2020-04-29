Красноярск, , 10:08 — REGNUM По состоянию на утро 29 апреля в Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 2,7 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Леса горят в 13 районах края. Семь пожаров на площади 1,7 тыс. га локализованы. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в минлесхозе.

За минувшие сутки в крае ликвидировали 24 лесных пожара. По предварительным данным, возгорания возникли по вине людей и в результате переходя огня с сельхозполей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае введён режим ЧС в лесах.

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