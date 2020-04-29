Тольятти, Самарская область, , 10:03 — REGNUM Мужчину, который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней, ищут в Тольятти. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло еще в сентябре прошлого года. Мужчина совершил свое преступление в лифте подъезда № 6 в жилом доме № 8 по бульвару Космонавтов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ.

Отмечается, что распоряжении стражей порядка оказалась запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела подозреваемого. Сотрудники полиции просят всех, кто может сообщить какие-либо подробности по данному происшествию, обратиться в полицию.

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