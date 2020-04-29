Соледар, ДНР, , 09:54 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 158 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 29 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 27 мин калибра 82 мм, применили зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево, Спартак, Весёлое, Донецк (Жабичево, «Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Александровка, Ясное», — сказано в сообщении.

В результате обстрела в Старомихайловке загорелся жилой дом. В посёлке шахты «Трудовская» повреждения получила кровля дома, остекление и хозяйственная постройка. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Напомним, за минувшие стуки ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР, повредив несколько домов, здание шахты и школу.

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