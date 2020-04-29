Петропавловск-Камчатский, , 09:52 — REGNUM Спасатели на Камчатке эвакуировали из леса мужчину, у которого случился инсульт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: На Камчатке спасли заблудившихся снегоходчиков

Пострадавший находился в лесном массиве в Елизовском районе. Там очень много снега и проехать на автомобиле к месту, где находился человек, было невозможно. Группа спасателей и врачей выехала на место на автомобилях повышенной проходимости «Вепрь». Врач оказала пострадавшему первую помощь, затем его завернули в термоодеяло и доставили на трассу, где ожидал автомобиль скорой помощи. Сейчас человек доставлен в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе спасатели Камчатки разыскали и спасли заблудившихся в районе Паланского озера снегоходчиков.