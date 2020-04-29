Луганск, , 09:22 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы три обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 29 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, боевики ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм в направлении посёлка Золотое-5. В трёх домах выбиты стёкла, повреждён колодец, здание шахты «Первомайская» и здание школы №4.

Посёлок Донецкий был обстрелян из вооружения БМП. Повреждена крыша жилого дома и хозяйственная постройка. Ещё один дом загорелся.

Вечером 28 апреля ВСУ открыли огонь из БМП со стороны населённого пункта Крымское в сторону посёлка Фрунзе. Повреждён один дом и одна единица сельхозтехники.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что выполнение Украиной мер по урегулированию конфликта в Донбассе «пробуксовывают». Успехи есть только в обмене пленными между Донбассом и Украиной.

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