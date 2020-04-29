Дамаск, , 09:20 — REGNUM В сирийском Африне, оккупированном турецкими военными, прогремел взрыв. Об этом 29 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, взрывное устройство сработало в припаркованном автомобиле, взрыв нанес некоторый ущерб объектам инфраструктуры, о пострадавших не сообщается.

Представители вооруженных сил Турции обвинили в осуществлении теракта повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК), однако те не подтвердили свою причастность к преступлению.

Напомним, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в 2016 году, где развязали войну с курдскими повстанцами, считая их угрозой национальной безопасности для страны.

Читайте ранее в этом сюжете: РПК обвинила Турцию в отключении водоснабжения на севере Сирии